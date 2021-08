Vitry-sur-Seine MAC VAL - Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine « Au cas où », activation de l’œuvre participative de Taysir Batniji MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

**« Au cas où », activation de l’œuvre participative de Taysir Batniji** **12h-22h** Cette œuvre participative conçue en 2015 est une « instruction » à la destination du public : copier son trousseau de clés – objet que chacun porte toujours sur soi, sésame de l’intime – à l’aide d’un photocopieur mis à disposition et l’épingler au mur. Laisser une trace de son passage, un peu de son « chez-soi » (de soi ?) ailleurs. Visiteur consigné, au cas où… Dans le cadre de de l’exposition de Taysir Batniji, « Quelques bribes arrachées au vide qui se creuse ». Salon, en continu et en accès libre

