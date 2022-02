Au Café des Folies Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium, 10 mars 2022, Boulogne-Billancourt.

Au Café des Folies

du jeudi 10 mars au vendredi 11 mars à Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium

Soirée lyrique Extraits d’œuvres d’André Messager, Maurice Yvain, Henri Christiné… Aux crises succèdent toujours les périodes de liberté, de changement, de grande créativité. La Première Guerre Mondiale est terminée, elle a laissé l’Europe exsangue et meurtrie. La France déclare « plus jamais ça » mais ignore encore que le répit sera de courte durée. Une durée qui va voir un foisonnement de musique dite légère et va réinventer l’opérette et la comédie musicale. Joséphine Baker et Duke Ellington sont à Paris et inspirent des compositeurs qui vont faire swinguer la musique française. Sur un livret original, Daniel Estève met en scène les élèves des classes de chant du CRR dans un café imaginaire pour célébrer un retour à une vie retrouvée, autour des compositeurs qui ont fait danser et chanter les années folles ! **Daniel Esteve**, conception et mise en scène **Delphine Dussaux**, chef de chant et piano Classes de chant d’**Anne Constantin** et **Béatrice Malleret**

Entrée gratuite sur réservation

Soirée lyrique

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T22:00:00;2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T22:00:00