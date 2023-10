20° Edition de la Fête de la Châtaigne Au Café Culturel L’Ecole Batsère, 27 octobre 2023, Batsère.

Batsère,Hautes-Pyrénées

Un évènement incontournable au cœur de l’automne à ne pas manquer !

– 18H30 : Conférence et débat – Le Châtaigner, un arbre remarquable

– 19H30 : Animation musicale – Food Trucks et châtaignes grillées.

2023-10-27 18:30:00

Au Café Culturel L’Ecole BATSERE

Batsère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



A not-to-be-missed event in the heart of autumn!

– 6:30 pm: Conference and debate – The chestnut tree, a remarkable tree

– 7:30 pm: Musical entertainment – Food Trucks and roasted chestnuts

Una cita ineludible en pleno otoño

– 18.30 h: Conferencia y debate – El castaño, un árbol notable

– 19.30 h: Animación musical – Food Trucks y castañas asadas

Eine Veranstaltung im Herbst, die Sie nicht verpassen sollten!

– 18.30 Uhr: Vortrag und Diskussion – Die Kastanie, ein bemerkenswerter Baum

– 19H30 : Musikalische Unterhaltung – Food Trucks und geröstete Kastanien

