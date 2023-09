Les après-midis cabaret du Théâtre Musique du Thouet Au café associatif le MZ Thouars, 8 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Le théâtre et musique du Thouet, propose 2 après-midis chantants avec des solistes professionnels qui interpréteront des extraits d’opérette avec humour et fantaisie. Vous pourrez apprécier leur talent à travers le cabaret qu’ils vous propose sur le thème « le rire en musique »..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Au café associatif le MZ Rue des Clairettes

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Le théâtre et musique du Thouet, is offering 2 afternoon performances with professional soloists who will interpret operetta excerpts with humor and fantasy. You’ll be able to appreciate their talent in a cabaret on the theme of « musical laughter ».

El Théâtre et Musique du Thouet ofrece 2 tardes de canto con solistas profesionales que interpretan con humor y fantasía fragmentos de operetas. Podrá apreciar su talento en un cabaret sobre el tema de la « risa musical ».

Das Theater und die Musik des Thouet, bietet 2 Singnachmittage mit professionellen Solisten an, die Auszüge aus Operetten mit Humor und Fantasie interpretieren. Sie können ihr Talent durch das Kabarett schätzen lernen, das sie Ihnen unter dem Motto « Lachen mit Musik » vorführen.

Mise à jour le 2023-09-16 par Maison du Thouarsais