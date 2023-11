Marché de Noël au Bouysset Au Bouysset Saint-Martin-le-Redon, 10 décembre 2023, Saint-Martin-le-Redon.

Saint-Martin-le-Redon,Lot

Retrouvez producteurs locaux, restauration et buvette, exposants et ateliers, et animations..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Au Bouysset

Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie



Local producers, food and refreshments, exhibitors and workshops, and entertainment.

Productores locales, comida y refrescos, expositores, talleres y entretenimiento.

Finden Sie lokale Produzenten, Essen und Trinken, Aussteller und Workshops sowie Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT CVL Vignoble