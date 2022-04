Au bout du rouleau Bélâbre Bélâbre Catégories d’évènement: Bélâbre

Bélâbre Indre La troupe des Joyeux Lurons du Salève va nous présenter une comédie de Franck Didier, mise en scène par Camille Grobon. 31 octobre, veille de Toussaint, Catherine, secrétaire de direction organise son pot de départ à la retraite dans sa petite entreprise : elle a la très ferme intention de faire de ce pot de départ un événement différent de tous les autres… après ses révélations sulfureuses, l’entreprise survivra-t-elle à son départ ? La Comédie Bélâbraise accueille la troupe des Joyeux Lurons du Salève pour le jumelage théâtre entre Bélâbre et Monnetier-Mornex (74) +33 2 54 37 05 13 La troupe des Joyeux Lurons du Salève va nous présenter une comédie de Franck Didier, mise en scène par Camille Grobon. 31 octobre, veille de Toussaint, Catherine, secrétaire de direction organise son pot de départ à la retraite dans sa petite entreprise : elle a la très ferme intention de faire de ce pot de départ un événement différent de tous les autres… après ses révélations sulfureuses, l’entreprise survivra-t-elle à son départ ? Bélâbre

