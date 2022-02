Au bout du fil : vide-poche avec Récup’R Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Au bout du fil : vide-poche avec Récup’R Maison écocitoyenne, 4 mars 2022, Bordeaux. Au bout du fil : vide-poche avec Récup’R

Maison écocitoyenne, le vendredi 4 mars à 14:00

Public adulte, sur inscription. Le pass vaccinal sera demandé à l’entrée

Gratuit, sur inscription

Chaque participant réalisera un vide poche, panière pour lingette et donnera une seconde vie à des tissus. Il est recommandé mais pas obligatoire que les personnes aient déjà pratiqué la couture ! Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T16:00:00

