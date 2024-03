Au bout des doigts ! Verson, samedi 6 avril 2024.

Au bout des doigts ! Verson Calvados

Samedi

Il sera possible de visiter l’atelier et de parler du travail de céramiste, tant sur le plan de la création que des techniques de fabrication. Plusieurs créneaux seront ouverts d’une durée d’1h00-1h30 pour vous accompagner sur la découverte du modelage entre autres. Prenez rendez-vous par téléphone ou par mail, trois personnes maxi, les enfants seront les bienvenus, accompagnés d’un adulte référent, à partir de 6ans de préférence. La terre d’argile suppose que vous arriviez avec un tablier de protection… et bien sûr une grande envie d’oser mettre « les mains à la pâte » et pas que « du bout des doigts »…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

5 Chemin Hays

Verson 14790 Calvados Normandie akpougeoise@gmail.com

