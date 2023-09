Octobre rose – Marche accompagnée Au bourg Thézac, 30 septembre 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

Dans le cadre d’Octobre Rose une marche de 3 et/ou 6 km est organisée au profit du Comité Féminin 47 pour la prévention et le dépistage des cancers du sein et du colon.

Les bénéfices seront reversés à la recherche contre le cancer.

Réservation repas obligatoire avant le jeudi 28 septembre 12h..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Au bourg

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of Pink October, a 3 and/or 6 km walk is organized for the benefit of the Comité Féminin 47 for the prevention and screening of breast and colon cancer.

Proceeds will be donated to cancer research.

Mandatory meal reservation before October 6th.

En el marco del Octubre Rosa, se organiza una marcha de 3 o 6 km a beneficio del Comité Féminin 47 para prevenir y detectar el cáncer de mama y de colon.

Los beneficios se donarán a la investigación contra el cáncer.

Las comidas deben reservarse antes de las 12.00 h del jueves 28 de septiembre.

Im Rahmen des Rosa Oktobers wird eine Wanderung von 3 und/oder 6 km zugunsten des Frauenkomitees 47 für die Prävention und Früherkennung von Brust- und Darmkrebs organisiert.

Der Erlös kommt der Krebsforschung zugute.

Die Reservierung von Mahlzeiten ist bis Donnerstag, den 28. September, 12 Uhr erforderlich.

