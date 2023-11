atelier de danse et bal trad au bourg, Thézac (47) atelier de danse et bal trad au bourg, Thézac (47), 4 février 2024, . atelier de danse et bal trad Dimanche 4 février 2024, 11h00 au bourg, Thézac (47) 5 euros Atelier de danse 11h à 12h30. Repas partagé sorti du sac. De 14h 30 à 18h30 bal. source : événement atelier de danse et bal trad publié sur AgendaTrad au bourg, Thézac (47) au bourg, 47370 Thézac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46493 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

