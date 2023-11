Concert Gospel Au Bourg Saint-Sauveur-de-Meilhan, 17 décembre 2023, Saint-Sauveur-de-Meilhan.

Saint-Sauveur-de-Meilhan,Lot-et-Garonne

Le Comité des Fêtes de Saint-Sauveur de Meilhan vous propose un concert Gospel avec « Silver Praise Gospel Quartet »..

2023-12-17 fin : 2023-12-17

Au Bourg Dans l’Église

Saint-Sauveur-de-Meilhan 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Saint-Sauveur de Meilhan invites you to a Gospel concert with the Silver Praise Gospel Quartet.

El Comité des Fêtes de Saint-Sauveur de Meilhan le invita a un concierto de Gospel con el Silver Praise Gospel Quartet.

Das Festkomitee von Saint-Sauveur de Meilhan bietet Ihnen ein Gospelkonzert mit dem « Silver Praise Gospel Quartet ».

