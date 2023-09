Concert avec Trio Ardente Au bourg Saint-Georges, 7 octobre 2023, Saint-Georges.

Saint-Georges,Lot-et-Garonne

Les Amis de l’Orgue de Saint-Georges vous proposent un concert du Trio Ardente, Pauline Chabert, Corinne Fructus et Jean Pradère.

Repas d’après concert, velouté de potiron, blanquette de dinde et accompagnement, desserts, vin et café.

Gratuit pour -16 ans.

Réservation avant le 3 octobre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Au bourg Eglise de Saint-Georges

Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Los Amigos del Órgano de Saint-Georges le invitan a un concierto del Trío Ardente, Pauline Chabert, Corinne Fructus y Jean Pradère.

Comida posterior al concierto, velouté de calabaza, blanquette de pavo y acompañamiento, postres, vino y café.

Gratuito para menores de 16 años.

Se ruega reservar antes del 3 de octubre.

Die Freunde der Orgel von Saint-Georges laden Sie zu einem Konzert des Trio Ardente, Pauline Chabert, Corinne Fructus und Jean Pradère, ein.

Mahlzeit nach dem Konzert, Kürbisvelouté, Putenfleisch mit Beilagen, Desserts, Wein und Kaffee.

Kostenlos für Personen unter 16 Jahren.

Reservierung vor dem 3. Oktober.

