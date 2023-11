Marché des Producteurs de Pays de Saint-Pierre-de-Caubel Au bourg Pinel-Hauterive, 3 août 2024, Pinel-Hauterive.

Pinel-Hauterive,Lot-et-Garonne

Si vous voulez déguster des produits locaux, rendez-vous au bourg de Saint-Pierre-de-Caubel pour le Marché de Producteurs de Pays..

2024-08-03 fin : 2024-08-03 23:00:00. .

Au bourg

Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



If you want to taste local products, go to the village of Saint-Pierre-de-Caubel for the Marché de Producteurs de Pays.

Si desea degustar productos locales, acérquese al pueblo de Saint-Pierre-de-Caubel para visitar el Marché de Producteurs de Pays.

Wenn Sie lokale Produkte probieren möchten, begeben Sie sich in den Marktflecken Saint-Pierre-de-Caubel zum « Marché de Producteurs de Pays ».

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Lot-et-Tolzac