Marché des Producteurs de Pays de Saint-Pierre-de-Caubel Au bourg Pinel-Hauterive, 6 juillet 2024, Pinel-Hauterive.

Pinel-Hauterive,Lot-et-Garonne

Annulé pour cause de vigilance orange, risques d’orages violents..

2024-07-06 fin : 2024-07-06 23:00:00. .

Au bourg

Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Cancelled due to orange alert, risk of severe thunderstorms.

Cancelado por alerta naranja, riesgo de tormentas violentas.

Abgesagt aufgrund von Vigilance Orange, Gefahr von heftigen Gewittern.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Lot-et-Tolzac