Fêtes de Montgaillard-en-Albret Au bourg Montgaillard-en-Albret, 2 septembre 2023, Montgaillard-en-Albret.

Montgaillard-en-Albret,Lot-et-Garonne

18h30 : apéritif avec assiettes de charcuterie, moules …

A partir de 20h00 : repas avec au menu : entrée / jambon braisé au feu de bois – frites / fromage / dessert.

22h45-23h00 (horaire à confirmer) feu d’artifice et embrasement du château.

Animations musicales..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 02:00:00. EUR.

Au bourg

Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



6:30 pm: aperitif with platters of cold meats, mussels …

From 8:00 pm: meal with menu: starter / wood-fired braised ham – French fries / cheese / dessert.

22:45-23:00 (time to be confirmed) fireworks and castle lighting.

Musical entertainment.

18.30 h: aperitivo con tablas de embutidos, mejillones, etc.

A partir de las 20:00 h: comida con menú: entrante / jamón cocido al horno de leña – patatas fritas / queso / postre.

22:45-23:00 (hora por confirmar) fuegos artificiales e incendio del castillo.

Animación musical.

18:30 Uhr: Aperitif mit Wurstplatten, Miesmuscheln …

Ab 20.00 Uhr: Essen mit folgendem Menü: Vorspeise / am Holzfeuer geschmorter Schinken – Pommes frites / Käse / Dessert.

22.45-23.00 Uhr (Uhrzeit noch zu bestätigen) Feuerwerk und Abbrennen des Schlosses.

Musikalische Unterhaltung.

