Foire Saint-Géraud Au bourg Monsempron-Libos, 14 octobre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Foire organisée par le Comité des fêtes de Monsempron-Libos, en partenariat avec les associations Maison des Familles et Cancers Entraide et Vous, avec concours de pétanque, expo voitures anciennes, jeu de piste en famille, fête foraine, animation, repas ventre de veau ou daube sur réservation….

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

Au bourg Monsempron

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Feria organizada por el Comité des fêtes de Monsempron-Libos, en colaboración con las asociaciones Maison des Familles y Cancers Entraide et Vous, con concurso de petanca, exposición de coches antiguos, búsqueda del tesoro en familia, parque de atracciones, animaciones, comida de panceta de ternera o estofado (previa reserva)..

Das Festkomitee von Monsempron-Libos organisiert in Zusammenarbeit mit den Vereinen Maison des Familles und Cancers Entraide et Vous einen Jahrmarkt mit Boule-Wettbewerb, Oldtimer-Ausstellung, Schnitzeljagd für die ganze Familie, Jahrmarkt, Animation, Kalbsbauch- oder Daube-Essen auf Vorbestellung?

