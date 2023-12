Fête des Familles Au Bourg Meilhan-sur-Garonne, 17 décembre 2023, Meilhan-sur-Garonne.

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17

Fête des Familles : Organisée par le CCAS, l’APE, l’École de Musique et de Danse vous invitent pour de nombreuses Animations..

Organisée par le CCAS, l’APE, l’École de Musique et de Danse.

– 11h : Course au Trésor pour les enfants.

– 12h30 : Repas Tartiflette géante (sur réservation avant le 14 décembre au 05.53.94.30.04).

– 14h : Jeux gratuits pour les enfants, Tir à la corde, Course aux sacs, …

– 14h30 à 15h30 : Spectacle de danse et concert de l’École de Musique.

– 16h : Chorale des enfants.

– 17h30 : Retraite Aux Flambeaux.

En clôture : Un Feu d’Artifice

Au Bourg Dans le Village

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Val de Garonne