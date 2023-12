Téléthon Au bourg Bardos, 4 décembre 2023, Bardos.

Bardos,Pyrénées-Atlantiques

A la maison de retraite Albodi :

Vente de décorations de noel, de pâtisseries et d’objets divers.

Au trial club basque, chemin d’Urgorri :

De 9h à 16h,découverte et entrainement de trial moto. Mini motos électriques pour les enfants à partir de 6 ans. En soutien au téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Au bourg

Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the Albodi retirement home:

Sale of Christmas decorations, pastries and other items.

At the trial club basque, chemin d’Urgorri:

From 9 a.m. to 4 p.m., motorcycle trial discovery and training. Mini electric bikes for children aged 6 and over. In support of the Telethon.

En la residencia de ancianos de Albodi:

Venta de adornos navideños, bollería y otros artículos.

En el trial club basque, chemin d’Urgorri:

De 9.00 a 16.00 h, descubrimiento del trial en moto y formación. Mini motos eléctricas para niños a partir de 6 años. En apoyo al telemaratón.

Im Altenheim Albodi :

Verkauf von Weihnachtsdekorationen, Gebäck und verschiedenen Gegenständen.

Im baskischen Trial Club, chemin d’Urgorri:

Von 9:00 bis 16:00 Uhr: Entdeckung und Training von Trial-Motorrädern. Elektrische Mini-Motorräder für Kinder ab 6 Jahren. Zur Unterstützung des Telethon.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Pays Basque