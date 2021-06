Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Au Bot du fil avec RécupR Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Maison écocitoyenne, le vendredi 2 juillet à 14:00

Ouvert aux débutants Public adulte

Gratuit, sur inscription

Initiez-vous à la machine à coudre en vous lançant dans la confection d’une poche pliante avec du tissu de récupération avec Récup’R Bordeaux Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T16:00:00

