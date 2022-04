Au bord d’un ruisseau Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Bellenaves Allier Fabrication de petits moulins et barrages sur la Rebondine. Création d’une fresque collective dans le cadre d’un concours avec l’association SOS Loire vivante. +33 4 70 90 74 80 http://vivasioule.centres-sociaux.fr/ Bellenaves

