Couches Salle Jean Genet - Couches​ Couches, Saône-et-Loire Au bord du vide Salle Jean Genet – Couches​ Couches Catégories d’évènement: Couches

Saône-et-Loire

Au bord du vide Salle Jean Genet – Couches​, 10 juin 2021-10 juin 2021, Couches. Au bord du vide

Salle Jean Genet – Couches​, le jeudi 10 juin 2021 à 20:00

Au bord du Vide Plongé dans le rituel d’un quotidien bien rodé, un homme se retrouve face à sa vie. Un regard en arrière, un regard en avant, ce qu’il a fait, ce qui lui reste à faire mais ce jour là il ne peut plus rien faire. C’est le début : la crise ! Nous nous sommes emparés de ces instants de trouble, ces temps où la perception de notre existence changent pour créer ce spectacle. Trio circassien Salle Jean Genet – Couches​ Couches (71490) Couches Salle Jean Genet Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T20:00:00 2021-06-10T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Couches, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Jean Genet - Couches​ Adresse Couches (71490) Ville Couches lieuville Salle Jean Genet - Couches​ Couches