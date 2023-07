Limeuil en fête Au bord du confluent Limeuil, 16 juillet 2023, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

Fête foraine sur les deux jours de Limeuil en Fête. A partir de 19h : Grillade Party (apportez vos couverts)

A 22h00 concert du groupe Métropole. A 23h Feux d’artifice (sur le confluent).

Au bord du confluent

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Funfair on both days of Limeuil en Fête. From 7pm: Grill Party (bring your own cutlery)

At 10pm concert by the Métropole group. 11pm Fireworks (on the confluence)

Parque de atracciones los dos días de Limeuil en Fête. A partir de las 19 h: Fiesta de la parrilla (traiga sus propios cubiertos)

A las 22.00 h, concierto del grupo Métropole. A las 23:00: fuegos artificiales (en la confluencia)

Kirmes an beiden Tagen von Limeuil en Fête. Ab 19 Uhr: Grillparty (bringen Sie Ihr Besteck mit)

Um 22.00 Uhr Konzert der Gruppe Métropole. Um 23 Uhr Feuerwerk (über dem Confluent)

