Cet évènement est passé FÊTE DES SQUARES #3 – Etudiants du CFMI Au bord de l’étang de Longchamps Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes FÊTE DES SQUARES #3 – Etudiants du CFMI Au bord de l’étang de Longchamps Rennes, 25 juin 2023, Rennes. FÊTE DES SQUARES #3 – Etudiants du CFMI Dimanche 25 juin, 14h00 Au bord de l’étang de Longchamps Gratuit Les étudiants du centre de formation des musiciens intervenants (Université Rennes 2) vous concoctent un merveilleux spectacle en 3 parties qui aura lieu au bord de l’étang des Longs Champs. Au bord de l’étang de Longchamps Longs Champs, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T16:00:00+02:00

2023-06-25T14:00:00+02:00 – 2023-06-25T16:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Au bord de l'étang de Longchamps Adresse Longs Champs, 35700 Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Au bord de l'étang de Longchamps Rennes latitude longitude 48.129429;-1.633633

Au bord de l'étang de Longchamps Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/