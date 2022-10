Au bord de l’eau Vincent Bioulès Marseille, 14 décembre 2022, Marseille.

Au bord de l’eau Vincent Bioulès

Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer Musée Regards de Provence Marseille Bouches-du-Rhne Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

2022-12-14 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-21 18:00:00 18:00:00

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence

Marseille

Bouches-du-Rhne

EUR L’exposition « Au bord de l’eau Vincent Bioulès » révèle le travail de l’artiste qui saisit l’atmosphère et la saveur des paysages méditerranéens et de leur arrière-pays. Ses visions de Marseille et du littoral sont parfois teintées de romantisme, ses formats généreux sont l’expression d’une passion des paysages et de la mer qui les animent.



Connu comme l’inventeur du groupe Supports/Surfaces dans les années 70, aux côtés de Claude Viallat et Daniel Dezeuze, Vincent Bioulès se tourna un temps vers une abstraction radicale, l’agrandissement de l’espace et la liberté conceptuelle. Contrairement aux autres membres du groupe, il ne renonce jamais à la toile tendue. Son souci est de travailler la surface et d’accentuer la notion de son étendue plutôt que sa matérialité. Il s’éloigne du Support/Surface dès le milieu des années 1970 pour revenir à des motifs figuratifs de paysages urbains et naturels et intérieurs qui resteront les constantes de son œuvre. L’empreinte profonde des années d’abstraction se ressent toujours dans la rigueur des compositions et l’agencement virtuose des couleurs. Peintre hors pair, il cherche la subversion au sein de la tradition en revisitant les grands sujets picturaux : le paysage, le portrait, le nu… avec une liberté extraordinaire.



Son époque est marquée par la modernité française, celle de Matisse et de Bonnard, venus s’installer sur la Côte d’Azur pour y trouver la lumière. L’aventure picturale de Vincent Bioulès est à la charnière entre la modernité et l’époque contemporaine, mettant la réalité au centre de l’action. Ses compositions d’une volupté colorée, son univers parfois poétique sont des reflets d’un héritage de la peinture du début du siècle.



La trajectoire de l’artiste est remarquable, notamment ses recherches artistiques caractérisées par sa position dans le monde et son regard des autres. La diversité des supports qu’il utilise et sa quête d’une expérience totale et d’une vérité dans ses créations témoignent de l’amplitude des moyens de l’artiste et de son goût pour l’expérimentation. Il énonce : « Un peintre est une personne qui a la mémoire d’un certain plaisir de la peinture. Si je retourne chaque matin à l’atelier, c’est parce que je vais y retrouver ce plaisir ».

Du 14 décembre 2022 au 21 mai 2023, le Musée Regards de Provence met à l’honneur l’exposition « Au bord de l’eau Vincent Bioulès » qui révèle le travail de l’artiste qui saisit l’atmosphère et la saveur des paysages méditerranéens et de leur arrière-pays.

http://www.museeregardsdeprovence.com/

Avenue Vaudoyer Allées Regards de Provence Marseille

dernière mise à jour : 2022-10-12 par