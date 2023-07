Bal Guinguette Au bord de la Sioule, Rue des Nières Ébreuil, 22 juillet 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Les Amis de Fortunat vous invite à leur bal Guinguette au bord de la Sioule avec le duo Musette, buvette sur place.

Bal Gratuit..

2023-07-22 12:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Au bord de la Sioule, Rue des Nières

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les Amis de Fortunat invite you to their Guinguette ball on the banks of the Sioule with the Musette duo, refreshments on site.

Free ball.

Los Amigos de Fortunat le invitan a su baile Guinguette a orillas del Sioule con el dúo Musette, bar de refrescos in situ.

Baile gratuito.

Die Freunde von Fortunat laden Sie zu ihrem Guinguette-Ball am Ufer der Sioule mit dem Duo Musette ein, Getränke vor Ort.

Kostenloser Ball.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule