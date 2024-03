Au bord de la Grande Bleue – Croq’ Vacances Centre Le Grain de Sel Palavas-les-Flots, dimanche 14 juillet 2024.

Au bord de la Grande Bleue – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet Centre Le Grain de Sel 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T19:00:00+02:00

Destination Palavas-les-Flots, au bord de la grande bleue, pour une colonie entre amis !

Au cœur de ce séjour, l’excitation de la glisse t’attend avec deux séances de catamaran encadrées par notre Moniteur Breveté d’État. Tu découvriras les subtilités de la navigation, apprendras à ajuster ta voile en fonction du vent et à manœuvrer avec précision. Une expérience passionnante qui te permettra de perfectionner tes compétences marines.

Plonge dans l’univers captivant du sauvetage sportif, une discipline venue tout droit d’Australie. À travers des activités variées dans l’eau et sur la plage telles que la natation, le remorquage de mannequin, les sprints sur le sable, le port de palmes et le paddle, tu découvriras un monde où le sport rencontre le sauvetage en mer et le secourisme. Une expérience à la fois ludique et enrichissante ! L’équipe d’animation a concocté un programme riche en animations et sorties, te permettant de découvrir la ville de Palavas-les-Flots à travers des jeux, des olympiades et des veillées mémorables.

Nous te proposerons aussi de participer à un rallye photos pour observer ton environnement de manière créative dans les rues de Palavas-Les-Flots avec tes nouveaux amis de la colo.

Le centre, idéalement situé près de la plage, te donnera l’opportunité de profiter pleinement du soleil méditerranéen et des baignades. Prépare-toi à vivre des moments exceptionnels, à créer des souvenirs mémorables et à tisser des liens forts avec tes amis lors de cette colonie palpitante à Palavas-les-Flots !

Centre Le Grain de Sel 31 Avenue Saint-Maurice 34250 PALAVAS-LES-FLOTS Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-au-bord-de-la-grande-bleue_172.html »}]

Palavas-Les-Flots colonies

Croq’ Vacances