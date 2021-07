Toulouse Maison de quartier Amouroux Haute-Garonne, Toulouse Au bord de la forêt du souffle – Stanislas Garnier Maison de quartier Amouroux Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Au bord de la forêt du souffle – Stanislas Garnier Maison de quartier Amouroux, 10 septembre 2021, Toulouse. Au bord de la forêt du souffle – Stanislas Garnier

du vendredi 10 septembre au vendredi 24 septembre à Maison de quartier Amouroux

#### Dans le cadre de l’évènement Respirez ! Un musicien donne vie à des instruments de musique pour raconter une aventure…Celle de Solia, la flûte peule. Un jour, elle entend un son qu’on entend jamais dans la Forêt ! Au fil des rencontres, elle va pouvoir découvrir quel instrument se cache derrière cette belle mélodie… Ce spectacle musical et interactif est une création poétique qui côtoie les sons atypiques et qui utilise les notions du souffle et du vent, la rencontre des cultures, la diversité et la richesse des sonorités. **_Spectacle familial_** **Lieux** : * Vendredi 10 septembre – 19h : Maison de quartier Amouroux * Vendredi 24 septembre – 19h : Centre Culturel de quartier Soupetard

Tarif : 3€Renseignement : 05.31.22.99.70

Culture Maison de quartier Amouroux 70 Chemin Michoun, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T19:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Maison de quartier Amouroux Adresse 70 Chemin Michoun, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Maison de quartier Amouroux Toulouse