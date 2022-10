Au bord de la crise de mère ! Méru, 5 novembre 2022, Méru.

Au bord de la crise de mère !

Rue Voltaire Méru Oise

2022-11-05 – 2022-11-05

Méru

Oise

Méru

Peut-on être féministe, sexy et aimer les hommes ? Emmanuelle Bodin, énergique et déjantée, vous embarque dans sa folle quête : devenir une femme ! Femme au bord de la crise de mère est un spectacle vivant, le récit d'une mère-femme-enfant engagée, vue à travers le prisme de différents personnages hauts en couleurs. La mise en scène fluide et légère est au service d'un texte riche et dense de multiples facéties, avec un contenu et un engagement non pas féministes, mais profondément féminins.

À travers un regard tendre, un dynamisme et une énergie à toute épreuve, elle incarne un parcours qui n’est pas de tout repos. Elle avance avec tous ses personnages en parfaite harmonie, en étant tour à tour exubérante, superficielle, féminine, masculine et macho, tendre, touchante, profonde et drôle.

Découvrez vite Emmanuelle Bodin, avant que tous les triomphes ne s’en emparent !

Auteurs : Emmanuelle Bodin, Vincent Piguet, Vincent Varinier

Artiste : Emmanuelle Bodin

Metteur en scène : Eric Delcourt

Tarifs :

Prévente : Méruviens 7 € / non Méruviens 10 €

Sur place : Méruviens 10 € / non Méruviens 10 €

billetterie@ville-meru.fr +33 3 44 52 35 00 https://www.ville-meru.fr/au-bord-de-la-crise-de-mere

Ville de Méru

Méru

dernière mise à jour : 2022-10-13 par