EUR 5 15 Pour ce nouveau rendez-vous théâtral, les ATP de Lunel vous proposent « Au bonheur des vivants », une fable visuelle et féérique. Des pierrots lunaires porteurs de rêve qui enchantent le quotidien et se jouent des objets avec maestria.

Sur scène, lumières tamisées, deux pierrots lunaires nous embarquent avec grâce et tendresse dans un univers féerique et magique d’où jaillit le rire des situations les plus burlesques. Ils abolissent la pesanteur dans un spectacle où l’illusion au service de la poésie, de l’absurde et de la grâce absolue, nous donne le sentiment que tout est possible. Ces deux clowns-mimes ouvrent la porte de l’enfance, explorant au plus profond de l’âme humaine : les corps se disloquent, s’effacent et se débattent face à des objets animés qui se rebellent. Suggérant l’absurdité et la futilité de nos existences dans un songe à demi-éveillé, les personnages se cherchent et se trouvent avec tendresse et humour, à la frontière entre le confort de l’abandon dans l’intimité et la peur de l’inconnu et ses fantasmes.

Ce spectacle est traversé par des thèmes qui viennent nous rappeler, comme le dit le titre, que ce sont bien tous ces obstacles à contourner, et non l’objectif jamais atteint, qui constituent l’essence… de la Vie ! Idées, mise en scène, jeu d’acteur : tout est subtil ici !Vous l’aurez compris, c’est un beau moment de théâtre auquel les ATP vous convient. Ce « Bonheur des vivants » mêle théâtre visuel et humour et est à consommer sans modération !

Jeudi 17 mars 2022 à 20h

Salle Georges Brassens

Tarifs : de 5 € à 15 €

atplunel34@orange.fr

+33 4 99 51 97 23

