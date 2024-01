AU BONHEUR DES LETTRES THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris, mardi 26 mars 2024.

AU BONHEUR DES LETTRESSpectacle littéraireSoirée exceptionnelle au profit des actions de Bibliothèques Sans Frontières en faveur des droits des femmes Présentation Augustin TrapenardMise en scène Johanna BoyéAssistante à la mise en scène Stéphanie FroeligerCréation lumière Cyril Manetta[Distribution en cours]Après le grand succès des deux premières éditions au Théâtre de la Porte Saint-Martin, les plus grands acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, musiciens français sont de nouveau réunis pour un spectacle littéraire et musical autour de correspondances mythiques. Parmi les missives lues, celles de Consuelo de Saint Exupéry et Romain Gary, Virginie Despentes et François Truffaut, George Sand et Marguerite Yourcenar, mais aussi des textes contemporains écrits depuis l’Ukraine, ou le Proche-Orient. Leurs auteurs et autrices disent la guerre et le combat, tout autant que l’amour et l’espoir, les joies de la création, l’amitié ou la passion… Les bénéfices de cette soirée unique présentée par Augustin Trapenard contribueront à financer les programmes de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières en faveur des droits des femmes, en France et dans le monde. Une production La Bande Spectacle/ Auguri Lettra / Bibliothèques Sans Frontières. Avec le soutien de Gares et connexions, La Fondation La Poste, Le Centre National du livre, France Télévisions…

Tarif : 15.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN 18 Boulevard Saint-Martin 75010 Paris 75