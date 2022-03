AU BONHEUR DES LETTRES théâtre de la Porte Saint-Martin Marseille Catégories d’évènement: île de France

Marseille

AU BONHEUR DES LETTRES théâtre de la Porte Saint-Martin, 28 mars 2022, Marseille. Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 21h00 à 22h30

payant

Un spectacle unique dont tous les bénéfices seront reversés à Bibliothèques sans Frontières ! “Au bonheur des lettres” est une soirée de lectures mises en scène par Jérémie Lippmann au cours de laquelle des artistes exceptionnels liront des correspondances drôles, émouvantes et engagées de personnalités du monde entier ! Bertrand Belin, Helena Noguerra, Dorothée Gilbert, Zabou Breitman et Vincent Dedienne liront les textes de James Baldwin, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Leonard Cohen, Frida Kahlo, Antoine Leiris, Marcel Proust, Virginia Woolf, etc… À ne pas manquer ! théâtre de la Porte Saint-Martin 18 boulevard Saint-Martin Marseille 75010 Contact : 0142080032 https://www.portestmartin.com/ https://www.facebook.com/portestmartin/ https://twitter.com/portestmartin?lang=fr Concert;Histoire;Humour;Littérature;Musique;Solidarité;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

2022-03-28T21:00:00+01:00_2022-03-28T22:30:00+01:00

© Clémentine Mahé – studio Matin

Détails Catégories d’évènement: île de France, Marseille Autres Lieu théâtre de la Porte Saint-Martin Adresse 18 boulevard Saint-Martin Ville Marseille lieuville théâtre de la Porte Saint-Martin Marseille Departement Paris

théâtre de la Porte Saint-Martin Marseille Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

AU BONHEUR DES LETTRES théâtre de la Porte Saint-Martin 2022-03-28 was last modified: by AU BONHEUR DES LETTRES théâtre de la Porte Saint-Martin théâtre de la Porte Saint-Martin 28 mars 2022 marseille théâtre de la Porte Saint-Martin Marseille

Marseille Paris