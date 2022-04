Au Bonheur des Dames Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Au Bonheur des Dames Salins-les-Bains, 26 avril 2022, Salins-les-Bains. Au Bonheur des Dames Médiathèque de Salins-Les-Bains 8 Rue de la République Salins-les-Bains

2022-04-26 – 2022-04-26 Médiathèque de Salins-Les-Bains 8 Rue de la République

Salins-les-Bains Jura EUR Spectacle ludique autour de l’histoire du droit des femmes animé par la Compagnie du Porte Plume Au Bonheur des Dames propose un parcours dans l’histoire du droit des femmes, en quelques dates clés, lois, chiffres, extraits de discours, textes, citations, questions d’hier et d’aujourd’hui. Sorte de fausse conférence, pas toujours sérieuse, au cours de laquelle sont évoqués les rapports garçons filles, les stéréotypes, le sexisme, le code Napoléon, le droit de vote, l’avortement, la pilule, le harcèlement, les salaires, les figures féminines, les violences, l’image de la femme dans la publicité, l’éducation… +33 3 84 37 95 77 https://mediatheques-coeurdujura.fr/inscription-evenement?eventId=110&seq=0&return=aHR0cHM6Ly9tZWRpYXRoZXF1ZXMtY29ldXJkdWp1cmEuZnIvYW5pbWF0aW9ucy9hbmltYXRpb25zLWEtdmVuaXIvMTEwLWF1LWJvbmhldXItZGVzLWRhbWVz Spectacle ludique autour de l’histoire du droit des femmes animé par la Compagnie du Porte Plume Au Bonheur des Dames propose un parcours dans l’histoire du droit des femmes, en quelques dates clés, lois, chiffres, extraits de discours, textes, citations, questions d’hier et d’aujourd’hui. Sorte de fausse conférence, pas toujours sérieuse, au cours de laquelle sont évoqués les rapports garçons filles, les stéréotypes, le sexisme, le code Napoléon, le droit de vote, l’avortement, la pilule, le harcèlement, les salaires, les figures féminines, les violences, l’image de la femme dans la publicité, l’éducation… Médiathèque de Salins-Les-Bains 8 Rue de la République Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Médiathèque de Salins-Les-Bains 8 Rue de la République Ville Salins-les-Bains lieuville Médiathèque de Salins-Les-Bains 8 Rue de la République Salins-les-Bains Departement Jura

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains/

Au Bonheur des Dames Salins-les-Bains 2022-04-26 was last modified: by Au Bonheur des Dames Salins-les-Bains Salins-les-Bains 26 avril 2022 Jura Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Jura