« Au bonheur des bistrots » – Photographies de Pierre Josse et Pierrick Bourgault Grilles de l'Hôtel de Ville de Paris et salons Paris Rendez-Vous, 21 avril 2023, Paris. Du vendredi 21 avril 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 00h00 à 23h59

.Tout public. gratuit

Deux regards sur ces petits univers, tous singuliers et différents. Un même hommage aux femmes et aux hommes qui gardent les cafés ouverts tels des phares dans la nuit, lieux de vie et «parlements du peuple» selon Balzac. Pierre Josse, vagabond professionnel, a sillonné le monde pendant 40 ans comme rédacteur en chef des Guides du Routard. Il adore socialiser, échanger, lire, rêver dans tous les cafés, troquets, bistrots, estaminets ou rades… ne manquant jamais d’immortaliser ses coups de coeur au passage ! Journaliste de formation agricole et anthropologique, écrivain, Pierrick Bourgault aime écouter, observer et décrire, photographier avec la lumière du lieu et de l’instant pour révéler l’univers d’une personne.Son site : www.monbar.net En mettant en lumière le lien social très particulier qui se crée autour d’un comptoir de café, l’«Association pour la reconnaissance de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de France en tant que patrimoine culturel immatériel» a pour objectif de sauvegarder cette culture faite de partage et d’échanges. Elle travaille à faire partager ce patrimoine commun, à en montrer la valeur, une valeur humaine précieuse. Horaires : les 24 panneaux installés au 29, rue de Rivoli sont visibles jour et nuit. L’espace Paris Rendez-vous (juste au milieu) est ouvert tous les jours de 10h à 19h, fermé le dimanche. Grilles de l’Hôtel de Ville de Paris et salons Paris Rendez-Vous 29, rue de Rivoli 75004 Paris Contact : https://www.bistrotsetcafesdefrance.org/ pierrick.bourgault@gmail.com https://www.facebook.com/bistrotsetcafesdefrance/ https://www.facebook.com/bistrotsetcafesdefrance/

(c) Pierrick Bourgault et @ Pierre Josse Des photos de Pierre Josse (en noir et blanc) et de Pierrick Bourgault (en couleurs)

