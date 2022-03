Au bois dormant Centre culturel Dourdan Catégories d’évènement: Dourdan

Essonne

Au bois dormant Centre culturel, 12 mars 2022, Dourdan. Au bois dormant

Centre culturel, le samedi 12 mars à 17:00

Par la Troupe Les illustres Enfants Juste Une marionnettiste, un comédien et un musicien s’amusent à dépoussiérer le conte de la Belle au bois dormant en se servant de tout ce qu’ils trouvent dans une armoire de Mère-Grand, ce morceau de grenier oublié depuis une centaine d’années.

tarif enfant jusqu’à 11 ans : 3 €, tarif plein 14 €, tarif réduit : 7 €

Théâtre de marionnette musical. A partir de 4 ans Centre culturel rue des vergers saint Jacques 91410 Dourdan Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T17:00:00 2022-03-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dourdan, Essonne Autres Lieu Centre culturel Adresse rue des vergers saint Jacques 91410 Ville Dourdan lieuville Centre culturel Dourdan Departement Essonne

Centre culturel Dourdan Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dourdan/

Au bois dormant Centre culturel 2022-03-12 was last modified: by Au bois dormant Centre culturel Centre culturel 12 mars 2022 Centre culturel Dourdan Dourdan

Dourdan Essonne