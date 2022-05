Au bois d’nos cœurs chante Brassens + Rencontre entre association vélo, artistes et public Le Cyclub Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Au bois d’nos cœurs chante Brassens + Rencontre entre association vélo, artistes et public Le Cyclub, 6 mai 2022, Villeurbanne. Au bois d’nos cœurs chante Brassens + Rencontre entre association vélo, artistes et public

Le Cyclub, le vendredi 6 mai à 18:30

La Piste aux Quatre Chansons, Le Cyclub et Les Bikers organisent un événement festif et participatif. Venez rencontrer des associations qui promeuvent l’usage du vélo comme La Ville à Vélo, Les Boites à vélo, le collectif artistique la poursuite, La maison du vélo, La Clavette, essayer la remorque pour contrebasse conçu et réalisé pour les tournées à vélo par LP4C, boire un verre avec les artistes et… assister au spectacle Au bois d’nos cœurs ! LP4C, Le Cyclub et Les Bikers organisent un événement festif et participatif. Venez rencontrer des associations vélo, essayer une remorque pour contrebasse, boire un verre et assister au spectacle ! Le Cyclub Rue de l’Amitié, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T18:30:00 2022-05-06T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Le Cyclub Adresse Rue de l'Amitié, 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Cyclub Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Le Cyclub Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Au bois d’nos cœurs chante Brassens + Rencontre entre association vélo, artistes et public Le Cyclub 2022-05-06 was last modified: by Au bois d’nos cœurs chante Brassens + Rencontre entre association vélo, artistes et public Le Cyclub Le Cyclub 6 mai 2022 Le Cyclub Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon