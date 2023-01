Au bois des trognes, volumétries branchées. Oeuvres de Dominique Mansion Saint-Cyr-la-Rosière, 14 juillet 2023, Saint-Cyr-la-Rosière .

Au bois des trognes, volumétries branchées. Oeuvres de Dominique Mansion

Écomusée du Perche prieuré de sainte-gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne prieuré de sainte-gauburge Écomusée du Perche

2023-07-14 10:30:00 – 2023-09-30 17:30:00

prieuré de sainte-gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière

Orne

Pour ses créations, Dominique Mansion puise matière et inspiration dans la nature qui l’entoure. Forme vivante du paysage, le ligneux génère, nourrit et guide l’œuvre. Taillé, émondé, trogné, il réitère, donne et redonne son bois. La création se poursuit, vivante sur le terrain, tandis qu’une autre prend forme dans son atelier. Les rameaux – osier, saule cendré, frêne, troène champêtre, noyer, marronnier, prunellier, tilleul … – écorcés ou pas, s’unissent en volumétries liées à leur nature. Uniques.

Suspendues ou posées, jouant avec la lumière et les ombres, les créations de Dominique Mansion nous saisissent par leur beauté et leur poésie, et nous entrainent dans leur univers, tout en délicatesse.

