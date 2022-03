Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre Parc du Bois Cornillé Val-d'Izé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le plan documenté vous indiquera les nombreux points d’intérêt du parc. Au cours de votre déambulation dans le vaste domaine, vous apprécierez l’esprit troubadour du château, l’élégance du parterre français, les délicates perspectives des jardins, la douceur de l’allée de mousse, les carrefours au milieu des buis et futaies, le calme de l’étang muré. Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre : un régal d’équilibre et de poésie, une invitation à aimer la vie…tout simplement.

Entrée adulte : 5€ – Mineur accompagné : gratuit

Conçu pour la promenade, le parc du Bois Cornillé offre un bel écrin à son château néogothique. Une jolie balade, alliant bien-être et nostalgie, pour les amoureux de la nature et du patrimoine. Parc du Bois Cornillé 17, rue du château, 35450, Val-d’Izé, Ille et Vilaine, Bretagne Val-d’Izé Ille-et-Vilaine

