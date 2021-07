Val-d'Izé Parc et Château du Bois Cornillé Ille-et-Vilaine, Val-d'Izé Au Bois Cornillé, exposition de cycles de la Belle époque : grands-bis, tricycles et vélocipèdes. Parc et Château du Bois Cornillé Val-d'Izé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-d'Izé

Au Bois Cornillé, exposition de cycles de la Belle époque : grands-bis, tricycles et vélocipèdes. Parc et Château du Bois Cornillé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Val-d'Izé.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc et Château du Bois Cornillé

Les collectionneurs du Cercle vélocipédique d’Ille et Vilaine exposeront au Jardin d’hiver des modèles remontant aux années 1880 à 1930. Avec science et passion, ils présenteront les évolutions techniques, feront quelques démonstrations et inviteront les visiteurs à tester leurs compétences pratiques sur des machines anciennes.

Le droit d’entrée à l’exposition est inclus dans l’entrée au parc du Bois Cornillé / Tarifs – Adulte 5€ – Gratuité pour les mineurs et les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif.

Une histoire illustrée de la bicyclette de 1880 à 1930, proposée et commentée par le Cercle vélocipédique d’Ille et Vilaine. Parc et Château du Bois Cornillé Rue du château 35450 Val-d’Izé Val-d’Izé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

