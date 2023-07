CAMPS ADOS A JUGON LES LACS DU 20 AU 25 AOÛT 2023 Au Bocage Du Lacs Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle CAMPS ADOS A JUGON LES LACS DU 20 AU 25 AOÛT 2023 Au Bocage Du Lacs Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle, 20 août 2023, Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle. CAMPS ADOS A JUGON LES LACS DU 20 AU 25 AOÛT 2023 20 – 25 août Au Bocage Du Lacs Accompagnement d’adolescents de 13 à 17 ans sur un semestre sur la construction d’un projet de séjour de vacances en Bretagne en août 2023 – Animations de réunions – Recherche et choix de la destination, de l’hébergement, des activités – Montage de budget – Mise en place d’actions d’autofinancement tout au long de l’année.

L’engagement tout au long du semestre est la condition au départ au séjour final. Au Bocage Du Lacs 16 Rue du Bocage, 22270 Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle 22270 Jugon-les-Lacs Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299985555 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T10:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:28:00+02:00

