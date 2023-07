Les 2 Ans du Blabla Chalonnais Au Blabla Chalonnais Le Chalon, 7 juillet 2023, Le Chalon.

Le Chalon,Drôme

Venez souffler avec nous les deux ans du Blabla Chalonnais avec un concert gratuit du Groupe « Auto Reverse » Rock Soûl Funk

Et en exclusivité pour notre anniversaire notre bière brassée

’ !!.

2023-07-07 18:00:00 fin : 2023-07-07 . .

Au Blabla Chalonnais Café Associatif

Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us to celebrate two years of Blabla Chalonnais with a free concert by the « Auto Reverse » Rock Soûl Funk band

And, exclusively for our anniversary, our own brewed beer

? !!

Únete a nosotros para celebrar dos años de Blabla Chalonnais con un concierto gratuito de la banda « Auto Reverse » Rock Soûl Funk

Y exclusivamente para nuestro cumpleaños nuestra cerveza elaborada

? !!

Feiern Sie mit uns das zweijährige Bestehen des Blabla Chalonnais mit einem Gratiskonzert der Gruppe « Auto Reverse » Rock Soûl Funk

Und exklusiv zu unserem Geburtstag unser gebrautes Bier!

? !!

