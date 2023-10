Soirée déguisée Au Blabla Chalonnais (Café Associatif) Le Chalon, 13 octobre 2023, Le Chalon.

Le Chalon,Drôme

Venez nombreux(ses) au Blabla Chalonnais le Vendredi 13 Octobre à partir de 18h30 pour une soirée déguisée inédite !

Un concours de déguisement sera organisé pour l’occasion !.

Au Blabla Chalonnais (Café Associatif) Place de l’école

Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come one, come all to Blabla Chalonnais on Friday October 13 from 6.30pm for a unique fancy dress party!

A masquerade costume competition will be organized for the occasion!

Ven a Blabla Chalonnais el viernes 13 de octubre a partir de las 18.30 h para disfrutar de una fiesta de disfraces única

Para la ocasión se organizará un concurso de disfraces

Kommen Sie am Freitag, den 13. Oktober ab 18.30 Uhr zahlreich ins Blabla Chalonnais, um an einem völlig neuen Kostümabend teilzunehmen!

Zu diesem Anlass wird ein Kostümwettbewerb veranstaltet!

