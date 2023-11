Café Informatique Au Beau Millieu Meymac, 9 décembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Débloquez votre ordinateur, découvrez des logiciels, testez de nouvelles fonctionnalités ! Brice, notre informaticien, vous accompagne …

Participation libre au profit du Téléthon organisé par Meymac

Café / thé offert.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Au Beau Millieu Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Unlock your computer, discover new software and try out new functions! Brice, our computer expert, will be with you?

Free participation in aid of the Telethon organized by Meymac

Complimentary coffee/tea

Desbloquee su ordenador, descubra nuevos programas y pruebe nuevas funciones Brice, nuestro informático, estará contigo?

Participación gratuita a beneficio del Telemaratón organizado por Meymac

Café/té de cortesía

Schalten Sie Ihren Computer frei, entdecken Sie Software, testen Sie neue Funktionen! Brice, unser Informatiker, begleitet Sie?

Freie Teilnahme zugunsten des von Meymac organisierten Telethon

Kaffee / Tee angeboten

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze