IA pas le feu ?! Au Beau Millieu Meymac, 23 novembre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Que peut-on espérer ou craindre de l’Intelligence Artificielle ? Partage de connaissances. Essai de ChatGPT et générateur d’images par l’IA. Rencontre sous la forme d’un Apéro – Débat . Soyez les bienvenu.e.s pour échanger autour de l’IA !.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 20:00:00. .

Au Beau Millieu Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



What can we expect or fear from Artificial Intelligence? Knowledge sharing. Test ChatGPT and AI image generator. Meeting in the form of an Apéro ? Debate. You’re welcome to join us for a chat about AI!

¿Qué podemos esperar o temer de la Inteligencia Artificial? Intercambio de conocimientos. Pruebas de ChatGPT y generación de imágenes con IA. Encuentro en forma de Apéro ? Debate. ¡Le invitamos a venir y hablar sobre IA!

Was können wir von Künstlicher Intelligenz erhoffen oder befürchten? Austausch von Wissen. Ausprobieren von ChatGPT und Bildgenerator durch KI. Treffen in Form eines Apéros ? Debatte . Seien Sie herzlich willkommen, um sich über KI auszutauschen!

