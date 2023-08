Serada trad au Red Lion au bar le Red Lion, Pau (64) Serada trad au Red Lion au bar le Red Lion, Pau (64), 12 septembre 2023, . Serada trad au Red Lion Mardi 12 septembre, 21h00 au bar le Red Lion, Pau (64) gratuit Venez danser au Red Lion dans une ambiance conviviale ! 21h : initiation aux danses trads 22h : bal animé par les musiciens et musiciennes présent.e.s source : événement Serada trad au Red Lion publié sur AgendaTrad au bar le Red Lion, Pau (64) 8, Rue Lapouble

au bar le Red Lion, 64000 Pau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44587 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T21:00:00+02:00 – 2023-09-13T01:00:00+02:00

2023-09-12T21:00:00+02:00 – 2023-09-13T01:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu au bar le Red Lion, Pau (64) Adresse 8, Rue Lapouble au bar le Red Lion, 64000 Pau, France Age max 110 Lieu Ville au bar le Red Lion, Pau (64) latitude longitude 43.29991;-0.374464

au bar le Red Lion, Pau (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//