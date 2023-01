Serada Trad au Red Lion au bar le Red Lion, Pau (64)

Serada Trad au Red Lion au bar le Red Lion, Pau (64), 14 mars 2023, . Serada Trad au Red Lion Mardi 14 mars, 21h00 au bar le Red Lion, Pau (64)

entrée libre

avec Boeuf Trad au bar le Red Lion, Pau (64) 8, Rue Lapouble au bar le Red Lion, 64000 Pau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40723 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 21h : initiation aux danses trads 22h : bal (grâce au boeuf trad) source : événement Serada Trad au Red Lion publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T21:00:00+01:00

2023-03-15T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu au bar le Red Lion, Pau (64) Adresse 8, Rue Lapouble au bar le Red Lion, 64000 Pau, France Age maximum 110 lieuville au bar le Red Lion, Pau (64)

au bar le Red Lion, Pau (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//