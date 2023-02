Au BAL, l’artiste Joanna Piotrowska explore les relations familiales LE BAL Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du jeudi 16 février 2023 au dimanche 21 mai 2023

Tarif plein : 8 euros

Tarif réduit : 6 euros

Gratuité sous conditions À partir du 16 février, LE BAL présente la première exposition en France dédiée à l’artiste polonaise Joanna Piotrowska, remarquée à la dernière Biennale de Venise. Depuis une dizaine d’années, elle développe un univers visuel au croisement de la photographie et de la performance, qui ausculte les relations complexes et ambiguës au sein de la famille, et plus largement au sein de la société. Souvent prises dans l’espace domestique, les photographies de Joanna Piotrowska questionnent la dynamique des comportements humains dans laquelle s’incarnent les multiples systèmes de domination contemporains. Faisant se rencontrer dans l’intimité des éléments humainement et socialement déterminants d’une époque, Joanna Piotrowska propose ainsi de nouvelles représentations du soi. L’exposition dévoilera sa série la plus récente, jamais exposée. Pour la première fois, Joanna Piotrowska pose un regard sur sa propre histoire au travers des négatifs d’images prises par son père avant sa naissance. L’artiste y prélève des détails inscrits sur la pellicule. Ces agrandissements d’objets deviennent les indices, les marqueurs aux contours flous, de sa mémoire défaillante. LE BAL 6 impasse de la Défense 75018 Paris Contact : https://www.le-bal.fr/2023/01/joanna-piotrowska-entre-nous 0144707550 contact@le-bal.fr https://www.facebook.com/lebal.fr https://www.facebook.com/lebal.fr https://www.le-bal.fr/tarifs-et-billetterie-en-ligne-0

© Joanna Piotrowska, courtesy de l’artiste et Madragoa, Lisbonne Joanna Piotrowska, Sans titre , 2015, 21 x 27 cm, tirage gélatino-argentique

