Dans la salle de l’oratoire du village Reille, l’exposition « Au bal des tantes » est constituée d’une série de portraits de personnes d’homosexuelles françaises du XIXe et du début du XXe siècle, réinterprétées par Pierre Dumaire. « Pédérastes », « invertis », « tantes » sont réunis dans un ensemble d’images issues d’archives de la police des moeurs, d’images intimes, de photographies de bals clandestins, toutes traces d’une minorité rendue invisible par l’époque dans laquelle elle vivait. Que ce soit des photographies d’identité, judiciaire, de fête, de couple, elle sont toutes remises côtes à côtes comme les seuls témoins visuels de l’existence d’une communauté queer. Formé à l’École Duperré, Pierre Dumaire développe une pratique figurative originale dans laquelle la représentation du corps tient une place prépondérante. S’exprimant par le dessin, l’aquarelle, la tapisserie ou la réalisation d’objets, il crée des projets personnels et collabore régulièrement avec de grandes maisons de création textile (Kenzo, Atelier Lebuisson, Glenn Martens). instagram.com/pierre_dumaire/ Expositions -> Beaux-Arts Village Reille, salle de l’oratoire 11 impasse Reille Paris 75014

