Le Grenier à Olives AU 1ER ETAGE DU MOULIN CORNILLE RUE CHARLOUN RIEU Maussane-les-Alpilles, 12 juin 2023, Maussane-les-Alpilles.

Les anciens greniers, au 1er étage du Moulin Cornille, ont été réhabilités pour cette exposition permanente .

Un occasion de découvrir, dans ce lieu symbolique, l’oléiculture et le savoir-faire que les hommes se transmettent de génération en génération..

The old attics on the 1st floor of the Cornille Mill have been converted for this permanent exhibition.

An opportunity to discover, in this symbolic place, olive growing and the know-how that has been passed down from generation to generation.

Las antiguas buhardillas de la 1ª planta del Moulin Cornille se han acondicionado para esta exposición permanente.

Es una oportunidad para descubrir, en este lugar simbólico, el cultivo del olivo y el saber hacer que se ha transmitido de generación en generación.

Die alten Getreidespeicher im ersten Stock der Moulin Cornille wurden für diese Dauerausstellung umgebaut.

Eine Gelegenheit, an diesem symbolischen Ort den Olivenanbau und das Know-how, das die Menschen von Generation zu Generation weitergeben, zu entdecken.

