Cartographie et observation de la terre : nouveaux métiers, nouveaux usages ? Au 14.80 Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Cartographie et observation de la terre : nouveaux métiers, nouveaux usages ? Au 14.80 Albi, 15 novembre 2023, Albi. Cartographie et observation de la terre : nouveaux métiers, nouveaux usages ? Mercredi 15 novembre, 18h00 Au 14.80 Gratuit et ouvert à tous Au 14.80 10 place Monseigneur Mignot, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-jfc.fr/actu/cafes-geo-20232024 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T19:00:00+01:00

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Au 14.80 Adresse 10 place Monseigneur Mignot, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Au 14.80 Albi latitude longitude 43.928695;2.142351

Au 14.80 Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/