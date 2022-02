ATYPIC-BALADES PHOTOS Nantes, 5 mars 2022, Nantes.

ATYPIC-BALADES PHOTOS Nantes

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05 17:00:00

Nantes Loire-Atlantique Nantes

49 49 EUR Apprenez facilement et rapidement la photo en groupe à travers une balade inoubliable !

Apprenez facilement et rapidement la photo en groupe à travers une balade inoubliable ! Découvrez ou redécouvrez Lyon lors d’un cours de photographie en extérieur ! L’occasion pour vous d’explorer la ville de manière originale, hors des sentiers battus. Quel que soit le niveau que vous possédez en photographie et le matériel que vous utilisez (téléphone ou smartphone), vous serez accompagné par un photographe professionnel tout au long de la balade. Il vous guidera dans la ville et vous donnera toutes ses astuces et conseils pour capturer les meilleurs clichés.

A votre arrivée au lieu de rendez-vous, vous rencontrerez les autres participants et assisterez à un court briefing théorique. Puis vous déambulerez durant 3 heures dans un quartier de la ville en petit groupe. Vous alternerez mini-exercices et photo libres et pourrez écouter quelques anecdotes culturelles sur les lieux visités. Une fois la balade terminée, débrief avec le photographe sur vos clichés et ceux des autres participants.

Ces balades vous promettent quelques surprises alors n’attendez plus pour réserver votre cours de photographie en extérieur à Lyon !

Les balades photo Atypic’: pour apprendre & pratiquer la photo et (re)découvrir Nantes aux côtés d’un photographe professionnel

contact@atypic-photo.com +33 7 68 08 04 97 https://www.atypic-photo.com/

Nantes

